最近有消息指出，國民黨在2022年的地方選舉中，可能會推派在立法院中和藍營關係良好的無黨籍立委高金素梅出征高雄，與現任高雄市長陳其邁對決，引起各界關注。不過，高金素梅辦公室6日發布聲明澄清沒有此事，高金素梅今(7日)也在臉書上回應，自己職責是為族人同胞服務，「感謝很多朋友的關心鼓勵，轉戰之說，我心如止水」。

有國民黨資深黨務人士表示，過去與韓國瑜搭擋的前高雄市副市長李四川目前無參選意願，因此藍營黨內開始出現「力薦」無黨籍原住民立委高金素梅出來參選的聲音。

不過，針對外界的傳聞，《TVBS》6日報導，高金素梅辦公室聲明，從來沒有聽過這類消息，今天是第一次聽到這樣的說法，也沒人來接洽，委員也沒有思考過。

高金素梅今天也在臉書上發文表示，對於「妳是否要轉戰ㄨㄨ職位？」，她的回答是，身為原住民族，自己始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務，「我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水」。

網友們也留言回應，「真心期待妳能以無黨籍的身分為更多的人群服務！藍綠的水都太深了，離人民愈來愈遠」、「如果台灣的政治人物有10%能像妳這麼認真…台灣將無可限量」、「如果可以的話，請高金委員來我們高雄選市長，讓晦暗的綠地變陽光普照的藍天」。