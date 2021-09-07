金門縣府旅宿聯合稽查小組現場稽查情況之二。（縣府觀光處提供）

金門現有432家民宿，縣府年度聯合稽查合格率不到5成，其中以建築物違規使用、消防設備未符規定等居多，觀光處成立「旅宿聯合輔導服務櫃檯」協助業者改善缺失，也確保公共安全。

縣府指出，「民宿」係指利用自用或自有住宅，結合當地歷史風貌、自然景觀及藝術文創等生產活動，以在地體驗交流為目的、家庭副業方式經營，提供旅客城鄉家庭式住宿環境與文化生活之住宿處所。目前全縣合法民宿有400多家，依規定應每年實施聯合檢查1次，目的在保障旅客住宿權益及維護公共安全。

觀光處說明，縣府旅宿聯合稽查小組今年度共完成稽查432家民宿，合格率未達5成，缺失以增建違章建築違反「違章建築處理辦法」所指影響公共安全的規定、建築物違規使用、消防設備未符規定、未施行公共安全檢查、建物未登記及未成立管委會的情形最多。

縣長楊鎮浯在縣務會議強調，金門以觀光立縣，縣府關心民宿業者的營運，但公安絕無妥協空間，要求立即成立「旅宿聯合輔導服務櫃檯」，全力協助輔導業者改善缺失，一切以維護旅客安全為優先考量。

觀光處表示，「旅宿聯合輔導服務櫃檯」即起受理電話預約。專線：082-318823轉62712，吳小姐，由縣府府專業團隊於觀光處3樓（金城車站3樓）現場受理業者諮詢。