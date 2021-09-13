宜蘭縣敬老愛心卡去年開始交給各公所製卡，但宜蘭市公所今天（13日）槓上宜蘭縣政府，指宜蘭市等公所常遇到製卡機、讀卡機出問題，但廠商維修不力，批縣府造成民怨。對此縣府回應說，廠商都有依合約規定維修，社會處也有派員去協助，絕無置之不理。

宜蘭市公所指出，2019年底縣府僅以一紙公文就要求各公所在地製卡，翌年1月開始實施，但不論是硬體或軟體等問題詢問社會處，只回應自行直接聯繫廠商，但廠商遠端操作暫時維修，無法徹底解決，每天還是有各種問題，民怨叢生，已造成各公所極大的困擾。

宜蘭市長江聰淵表示，公所絕對會全力支持與配合中央及縣府的各項福利政策，但是為何同屬社會福利中央的健保卡製作都能定期維護保養，縣府的敬老愛心卡製卡讀卡問題卻無法及時解決，呼籲縣府真的要好好處理，不要讓為民服務的美意變成民怨，造成各公所極大的困擾。

縣府社會處回應說，會交由各公所製卡主要是為了便民，讓民眾不用跑公部門兩趟才能拿到敬老愛心卡，在現場等候約5分鐘就可取卡，以往則是各公所受理申請後，統一寄送到社會處製卡，民眾再到公所領取。

社會處表示，製卡上問題原因是公所更換電腦，有相容性的問題，廠商也有依合約規定在72小時內維修，如果廠商做得不好會列為不良廠商，社會處也有派員協助，並非交給公所單獨處理。