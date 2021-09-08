新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，新竹縣長楊文科更認為還應該升格。新竹市出身的民進黨立院黨團總召柯建銘則認為，修法不難，能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉，林智堅、楊文科都能選。對此，外傳有可能參選新竹市長的民眾黨立委高虹安認為，不該因人設事，升格目的應該是爭取資源，而不是為了延長政治人物的生命。

新竹縣市合併，可不可？高虹安昨（7）日深夜在臉書表示，對於新竹市這座小而美的城市以及台灣的國土發展整體規劃，確實是相當值得探討的議題；而合併與否的背後，實質議題是預算分配。

根據財政部四月公布的各縣市綜合所得資料，新竹市是全台僅次於台北市，人均實徵繳稅額第二高的城市，109年平均每人26.9萬元。但109年度的中央統籌分配稅款實撥金額，新竹縣只有43.9億，新竹市也只有44.2億，縣市加起來僅約88.1億，不僅只佔了統籌分配總計約3.2%，和桃園市相比也僅4成2而已。

高虹安指出，目前社會各界合理預期，新竹縣市除了合併，也要設法升格為直轄市，與其他六都共享「直轄市級」的統籌分配款總額。她則認為，縣市合併及升格與否，都只是名稱和職稱的改變，最實際的問題，是新竹所獲得的稅收資源是否會增加，就算成為直轄市後的預算如願增加，在統籌分配加補助款這一塊大餅總數固定的情況下，也勢必拉大與省轄縣市貧富差距，導致「富都窮縣」，也是後來桃園、台南、新北爭相「軍備競賽」爭取升格之根本原因，其他非六「都」的縣市，就有淪為「二等公民」之虞，這也非全民之福。

民眾黨立委高虹安。（圖／取自高虹安臉書）

一旦合併升格成直轄市，高虹安提醒，原新竹縣下的鄉、鎮、市等三級地方自治體，原可自行選出鄉鎮市民代表、鄉鎮市長，在合併後也會改制為區，不但地方代表會消失，區長也將改為公務人員官派，地方自治之發展將有極大變化，也應一併審慎思量。

對於柯建銘所說：2022九合一大選前有望修「地方制度法」。高虹安表示，提出新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做，升格目的應該是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命。

高虹安說，若要修「地方制度法」以利合併升格，也應配合修訂行政首長任期條款，將升格前之首長任期也納入第一任和第二任升格區域首長的連任限制，八年就是八年，畢竟當初這樣的設計就是希望，讓治理同一地區的地方首長可以適度輪替，這個精神仍應設法貫穿於整個地方自治制度中。