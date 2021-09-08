大陸國新辦7日舉行國務院政策例行吹風會，在金融政策如何助力共同富裕方面，中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾提到多個措施，包含堅持不搞「大水漫灌」，執行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩定，這對促進共同富裕非常重要。

此外鄒瀾指出，還要提高金融支援區域發展的平衡性，實施好信貸增長緩慢省份的再貸款政策；加大重點領域和薄弱環節的金融支持，包括中小微企業融資等。同時鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興，以及大力發展普惠金融，繼續深入推進農村信用體系建設。

據券商中國引述中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝也表示，針對9月1日大陸國常會提出的今年新增3000億元（人民幣，下同）支小再貸款額度，會在剩下4個月，也就是9到12月之內發放。

潘功勝表示，人行提供商業銀行的再貸款利率是2.25％，商銀後續發放對象主要是小微企業，發放貸款的平均利率約在5.5％，同時再貸款的投放將採取「先貸後借」模式。