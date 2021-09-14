已表態參選日本自民黨總裁選舉的前政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗，及行政改革擔當大臣河野太郎3人，都在外交及安全保障政策方面表明「對抗中國」的立場。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，雖然3人在具體政策方面仍有不同之處，但可以看出不論未來何人當選，日本政府似將維持以嚴厲態度跟美國等國合力抗中的態度。

岸田13日在發表有關外交及安全保障政策記者會上說：「我國位於國際價值觀對立的最前線，台灣海峽的安定、香港的民主主義就是考驗，我們會以堅決立場應對。」

他在記者會上點名中國，強調對威權主義陣營擴大勢力的危機意識。

岸田也表示，未來如果擔任首相，將新設負責人權問題的首相輔佐官，來負責新疆維吾爾自治區問題。

河野在上個月發售的新書中提到，應該在亞洲構築一個加上日美同盟、用來對抗中國軍事活動的框架。

高市則表示，應強化對抗中國的經濟安全保障領域的作為。

這3人都跟安倍晉三有所關聯。岸田和河野曾在安倍擔任首相時做過外務大臣及防衛大臣，兩人都會繼承「安倍外交」路線。

例如保有為了自衛而對他國彈道飛彈基地等地進行攻擊的「敵基地攻擊能力」，安倍在2020年時曾表明要進行檢討，但後來上任的首相菅義偉內閣並沒有接著進行。

在這次選戰中受到安倍力挺的高市，已在政見中表明為達成「迅速造成敵基地失去（攻擊）能力」，將進行法律整備工作。

她13日受訪時說，大家都在競爭如何迅速讓敵基地失去攻擊能力；岸田對此也說，這是很有可能的選項，希望大家能進行討論。

河野則說，要發現並破壞彈道飛彈機動發射車有難度，應在日美同盟基礎上提升整體嚇阻力進行因應。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1100914