對9月6日才過19歲生日的加拿大女網選手費南德茲(Leylah Fernandez)來說，還想在美國網球公開賽多打幾場比賽，今天在女單8強戰6比3、3比6、7比6(5)力克烏克蘭籍第5種子絲薇托莉娜(Elina Svitolina)，生涯首度闖進四大公開賽女單4強。

「我現在真的不知道自己有什麼感覺。」費南德茲賽後仍難以置信正在發生的一切，「我很緊張，在場上盡量做好教練賽前提醒我的。」

費南德茲的教練就是自己的父親，不過老爸這次留在家裡，在兩人每天的通話，再給予費南德茲建議，而現場觀眾地歡呼則是提振費南德茲士氣的助力，隨著她每一次好球伴隨來的加油，讓她打起來更有信心，她說：「謝謝各位為我加油，幫助我挺過這困難的一戰。」

費南德茲從美網第3輪開始，一連擊敗了兩位前美網球后大坂直美、可貝兒(Angelique Kerber)及今年東京奧運銅牌、世界排名前10的絲薇托莉娜，成為自2005年當時18歲的莎拉波娃(Maria Sharapova)之後，美網最年輕女單4強。