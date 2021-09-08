受越南疫情停工影響出貨，廣越(4438)8月營收14.41億元，月減16.42%，年減20.5%，但仍優於法人預期，累計1~8月81.14億元，年減5.71%。

法人原本預期8月營收將因為生產停擺導致影響業績大幅衰退，但廣越仍交出逾14億元的單月營收成績。廣越表示，原本預估整個Q3將爆量出貨，卻受到越南疫情7~8月影響，加上6月塞港問題嚴峻，所幸公司調配得宜，8月業績月成長僅衰退16.42%，優於法人預期。

法人表示，廣越目前滿手訂單、加上大陸廠及約旦廠出貨暢旺，主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike、Under Armour需求強勁，帶動集團整體營運向上，訂單能見度已看到明年第一季，現在第三季為傳統羽絨衣旺季，因為疫情因素，訂單將遞延至10~12月出貨，故今年第四季將是呈現旺季格局，全年毛利率可望較去年提升、明年營收及獲利將備受期待。

廣越表示，越南嚴峻疫情尚未明朗，公司生產線及船期安排上之不確定因素增加，恐影響旺季動能，待越南疫情趨緩、復工後將安排加班調度出貨。目前越南政府宣布停工延至9/15，復工日期待當地政府宣布。