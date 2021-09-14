隨著本土疫情趨緩，勤美(1532)旗下營建事業持續入帳，本季業績增溫，8月營收為16.65億元，年增41.2%，7月加上8月營收約為34.6億元，已超越第二季一整季的33.09億元，第三季營收向上可期。

展望第三季，隨著營建案逐步遞延入帳，第三季獲利預估也明顯優於第二季，第四季展望仍佳，下半年營運可望明顯優於上半年。

勤美旗下營建事業入帳7月起開始增溫，7月營收達17.94億元，年增約85%，8月營收為16.65億元，雖月減7.21%，仍年增逾4成。

勤美有兩大事業，包括營建及鑄件業，今年又以營建事業成長力道強勁，法人估，今年整體營建入帳金額上看55億元以上，較去年的26億元倍增，成為今年業績成長主要動能。

勤美7月起受惠營建入帳開始回溫，下半年預計有勤耕延吉與璞真仰睦兩案總銷超過50億元，近期碧湖案也傳出銷售佳績，勤美今年營建入帳金額有機會上看55~60億元，較去年的26億元增加逾倍。

勤美另一主要業務為鑄件事業，先前車用晶片缺貨對出貨成長有抑，但下半年隨著情況逐步改善，加上價格調漲，勤美下半年鑄件事業表現也可望優於上半年。

法人看好，勤美今年鑄件營收可望達120億元以上，超越去年的100億元，下半年隨著報價調漲，毛利率也可望改善；今年整體營建入帳金額上看55億元以上，較去年的26億元倍增。勤美下半年兩大事業看旺，下半年營運將比上半年明顯增長，全年獲利挑戰比去年倍增。

勤美第二季營收33.09億元，毛利率20.63%，營業淨利1.68億元，淨利5780萬元，每股淨利0.15元。上半年營收69.19億元，毛利率22.19%，營業淨利4.92億元，淨利2.31億元，年增17倍，每股淨利0.62元。前8月營收103.85億元，年增51.77%。