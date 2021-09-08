台灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過詠業(6792)初次申請股票上市案，該公司申請上市資本額4.38億元，主要業務為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件的研發、製造與行銷。輔導上市承銷商為群益金鼎證券，今年上半年度內銷占比43.22％、外銷56.78％。
該公司近年來營收獲利持續成長，2018年到2020年稅前淨利分別為1.79億元、2.02億元及2.05億元，每股稅後盈餘3.54元、3.89元及4.01元；今年上半年稅前淨利1.63億元，每股稅後盈餘3.11元。
台灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過詠業(6792)初次申請股票上市案，該公司申請上市資本額4.38億元，主要業務為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件的研發、製造與行銷。輔導上市承銷商為群益金鼎證券，今年上半年度內銷占比43.22％、外銷56.78％。
該公司近年來營收獲利持續成長，2018年到2020年稅前淨利分別為1.79億元、2.02億元及2.05億元，每股稅後盈餘3.54元、3.89元及4.01元；今年上半年稅前淨利1.63億元，每股稅後盈餘3.11元。
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