五倍券來了！行政院規畫發放五倍振興券，將在明（9日）上午院會通過提出五倍券相關的特別預算1600億元，行政院長蘇貞昌也將和政委羅秉成、經濟部長王美花在會後召開記者會，向外界親自說明五倍券在10月正式上路的確切時間，此外，也將可能公開五倍券的樣張。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

行政院將於明（9）日上午10時30芬於本院新聞中心舉行「振興方案記者會」，蘇貞昌院長、羅秉成政委兼發言人、龔明鑫政委兼國發會主委、唐鳳政委、經濟部王美花部長、財政部蘇建榮部長、文化部李永得部長、教育部潘文忠部長、客委會楊長鎮主委、原民會夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod主委、主計總處朱澤民主計長、中央銀行楊金龍總裁等人出席。

而根據政院最新規劃，此次五倍券額度為5000元，採紙本券發行，一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元，同時保留找零彈性給店家。至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。此外，五倍券發放時間，可望在國慶連假前開放領取、使用，使用期限至明年4月30日止，另外，商家兌領時程，則從10月15日起至明年6月底開放兌領。