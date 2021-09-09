美軍第七艦隊宣布，美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）神盾飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey DDG 105）昨天抵達日本橫須賀港，加入第七艦隊作戰陣容。

杜威號加入第七艦隊，向美國捍衛印太地區和平、安全與穩定的防禦戰略提供了直接支持。

第七艦隊發布新聞稿指出，第71特遣部隊/第15驅逐艦中隊 （Task Force 71/Destroyer Squadron 15）指揮官薩金特（Chase Sargeant）說：「杜威號為前線部隊增添了絕佳利器，它提供的作戰能力與殺傷力，讓美軍第七艦隊能夠捍衛美國與夥伴利益，支持以規則為基礎的國際秩序以及自由開放的印太地區。」

杜威號為Flight IIA型勃克級驅逐艦，可承擔多種任務，能搭載2架具有空戰、潛戰和水面戰能力的MH-60直升機，設計目的是獨立作戰或與航母打擊群、水面行動群或兩棲戰備群一起作戰。

薩金特說：「我們的前線部隊發出明確信號，即我們的盟邦與夥伴關係表明美方對印太地區的持續承諾。」

第七艦隊是美國海軍最大規模的前線部署艦隊，目前在西太平洋至印度洋一帶部署50至70艘軍艦和潛艦，與周圍的海洋國家互動，並執行維護自由開放印太地區的任務。