斗南火車站舊倉庫2019年動工改造時，就像廢墟一樣。（資料照）

雲林縣政府城鄉發展處辦理「璀璨斗南之心新建工程」，改造7號至11號倉庫、廣場、舊台汽客運站共11處工程，縣長張麗善（前排中）9日帶領縣一級主管檢視，內部配置洋溢工業風。（周麗蘭攝）

戶外廣場十分開闊美麗。（周麗蘭攝）

斗南車站倉庫群閒置數十年，2年前雲林縣政府改造7號至11號間倉庫，已大致完工，現況洋溢工業風，將成為斗南青創基地、親子館、社福中心，可望成為本縣熱門逛街、吃飯、運動、散步、休閒的多功能空間。

自從高速公路取代鐵路的運輸功能，斗南火車站的倉庫閒置迄今，右側倉庫多年前活化為他里霧園區，左側倉庫於縣長張麗善上任後爭取營建署補助辦理「璀璨斗南之心新建工程」，改造7號至11號倉庫、廣場、舊台汽客運站共11處工程。

備受矚目的7號至11號間倉庫已改造完成，雲林縣府行動主管會報9日移師至該地，縣長張麗善帶領一級主管檢視，預計11月完工營運。

城鄉處長林長造指出，花2年時間把基地整理出來，7號、8號倉庫將成為「青創基地」；9號、10號、11倉庫交給社會處作為親子館、社福中心，所有配置都帶有「日常」概念，民眾可以在這裡生活、運動、休閒。

林長造說，1.2公頃的荒煙漫草清理後，才發覺有小火車鐵道，軌道蜿蜒入倉庫，原來虎尾糖廠的小火車以前串聯到斗南車站，縣府保留所有鐵軌遺跡，留給後代憑弔。

計畫處長李明岳表示，這一個帶狀、全齡化的創生軸帶，將是雲林最大的創生聚落，提供友善空間給年輕人，讓他們能以較低房租實驗人生的夢想；斗南鎮公所接管的7號、8號倉庫已經招租10個在地年輕創業者，將是本縣逛街、吃飯、運動、散步、休閒的熱門去處。