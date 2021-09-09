為解決台南永康交流道至國道8號交通瓶頸，台南市政府投入約30億元進行「國道1號永康交流道聯絡道工程」，其中3-60-20m道路已於近日提早完工通車，南133線工程進度也達55％，預計明年1月可完工，屆時市區往返南科車流不用行駛社區小巷弄，可減少10分鐘車程。

台南市長黃偉哲9日下午前往視察永康交流道聯絡道施工狀況，希望未來完工後能打通永康、安南及安定區之間交通的任督二脈，讓民眾往來能減少塞車之苦，提供民眾行的便利。

台南市工務局表示，「國道1號永康交流道聯絡道工程」範圍由永康區中正北路經安南區長和路一段至安定區國道8號閘道，全線總長約5.57公里，分5標辦理，工程總經費約30億元。

其中3-60-20m新闢道路與南133線段是中正北路銜接至國道8號的最後兩段工程，由安南醫院至國道8號全長約2265公尺，總工程經費約5億6570萬元，目前3-60-20m道路已完工通車，鄰接的南133線段則預計於明年1月完工。

工務局表示，完工後安南醫院周邊車流可直接經由該段道路通往國道8號，不必穿越安南區塭南里社區巷道，減少當地交通壅塞情形並改善交通安全。

當地居民表示，拜南科發展所賜，不少市區通勤民眾走捷徑，繞路社區小巷及農路至經過安定到南科，上下班時間車流量非常大，新路開闢後，不僅通勤族方便，社區住戶用路更安全，新市、安定區民眾前往安南醫院就醫也更方便。