振興五倍券將在10月8日上路，國內電商、外送平台有條件適用，經濟部今天表示，PCHome、MOMO、foodpanda與蝦皮購物等6家確定入列，提供免收廣告費、專區商品加碼回饋等優惠，進一步創造商家、消費者、平台多贏局面。

另外，經濟部推出適用於餐飲場所的新台幣500元好食券，商業司長蘇文玲表示，不同於其他加碼券採抽籤模式，好食券只要成為綁定數位五倍券前400萬名即可獲得；400萬份好食券總計約20億元預算規模，估計至少創造40億元效益。

經濟部今天下午舉行「振興五倍券、好食券方案」記者會，經濟部次長陳正祺率中企處長何晉滄、商業司長蘇文玲說明好食券、電商適用名單細節。

蘇文玲表示，原先各部會加碼券皆為抽籤形式，「額外給券、提供數位碼」，但經濟部的好食券不大一樣，「我們是搭五倍券消費，再抽的話怕消費者混淆」，採用綁定數位，並且限量400萬份，只要為數位綁定前400萬者就可獲得。

她進一步說，不同於紙本面額較難找零，數位綁定等於「500元用多少就是算多少，可以分批使用，例如今天我吃100元，那我還有400元還可以繼續消費」，這也是經濟部主力推動數位的目的，避免大額無法找零窘狀，對攤商更有利，「而且只要綁定就有，不用多花時間抽籤」。

至於好食券可以創造多大經濟效益，蘇文玲表示，以去年三倍券效益約2至3倍來看，若發放20億元好食券，預期至少可以達到40億元效益。

行政院長蘇貞昌上午表示，五倍券可適用在餐飲、夜市、市場、旅遊住宿等，本來要排除國內電商，但電商提出誠意，願意挺在地商家、小農，要在首頁設專區，且免上架費、降低抽成等。

蘇文玲補充，除電商之外，外送平台同樣對於新上架店家，釋出免收上架費以及廣告行銷等優惠，預期可創造企業、店家、消費者、平台等多贏局面，為今年數位五倍券和去年最大的不同。

今年適用電商、外送平台名單包含MOMO、PCHome、foodpanda、蝦皮購物、EHS東森購物、cutaway等，釋出免收廣告費、專區商品加碼回饋、消費滿額抽獎、減收平台費用、免費廣告行銷、費補助等，優惠商家與消費者。

媒體詢問蝦皮等電商境外金流問題，蘇文玲表示，已排除境外電商，而針對蝦皮等國內電商，會透過加碼導購至五倍券專區方式，且專區僅限販售國內產品，藉此將金流留在國內。