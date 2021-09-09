GUCCI歡慶一百周年，展現進軍頂級珠寶與複雜腕表市場的企圖心，甫在六月發表的「歡愉花園」（Hortus Deliciarum）頂級珠寶即起至13日登台，展出近百件、總價逾6.3億的高級珠寶和複雜腕表作品，展場選在台北南港某一神秘地點打造成充滿GUCCI風格的伊甸園，邀請VIP一探GUCCI珠寶奢華之美。

GUCCI彩寶白金鑲鑽項鍊。約3075萬元。（GUCCI提供）

「歡愉花園」是GUCCI創意總監米開理（Alessandro Michele）操刀設計的第二個高級珠寶系列，為了堅持設計創意，所有作品都是米開理先繪製設計草圖，確定珠寶的設計款式之後，再去尋找適合的寶石，不似其他珠寶品牌都是先有寶石，為了牽就現有的寶石，勉強拼湊成珠寶作品，讓創意受限，因此GUCCI珠寶的設計風格十分強烈，辨識度非常高，全系列有六成是獨一無二之作，展現GUCCI躋身高級珠寶界的企圖心。

GUCCI祖母綠白金鑲鑽項鍊，約2935萬。（GUCCI提供）

在寶石選材上，GUCCI也有獨道的眼光，除了選用市場主流祖母綠、紅寶石等高貴寶石外，也採用具升值潛力的彩寶，包括帕拉依巴(Paraiba)、Padparadscha、尖晶石、彩色剛玉、沙弗萊石、坦桑石等，都是近年來行情爆升的寶石，如尖晶石在近4年內就攀升了數百倍，未來還會看漲，十分值得投資擁有。

GUCCI淡紫色尖晶石白金鑲鑽耳環，約435萬。（GUCCI提供）

GUCCI黃色綠柱石黃金鑲鑽項鍊，約1350萬元。（GUCCI提供）

其中最具代表性、同時也是最貴的作品是一件以拓帕石、錳鋁石、碧璽等繽紛五彩的彩寶環繞成串的彩寶項鍊，主石則是絢麗的蛋白石，彩寶周圍以顫動工藝打造的鑽石星星圍繞烘托，會隨著身體的律動顫動搖晃，顫動工藝源自17世紀的法國，是瀕臨失傳的工藝技術，令人讚嘆。

GUCCI淡紫色粉紅色尖晶石白金鑲鑽耳環，約625萬。（GUCCI提供）

GUCCI黃色綠柱石獅頭黃金鑲鑽手環，約450萬。（GUCCI提供）

動物是GUCCI常見的經典元素，神秘的古老神話和動物傳說成為GUCCI珠寶的創作靈感，象徵力量的獅子、代表勇氣的老虎、帶來財富的蜜蜂等，讓珠寶更添傳奇，讓人愛不釋手。

此外，GUCCI為了進軍高級複雜腕表市場，歷經10年的研發終於問市第一枚自製機芯，而且一出手就是陀飛輪機芯，展現獨立製表的研發實力，第一款搭載自製機芯的GUCCI 25H腕表18K黃金陀飛輪腕表，採用GG727.25陀飛輪機芯，也搶先來台展出，另有一款G-Timeless Dancing Bees黃金陀飛輪腕表，表盤上的黃金蜜蜂融入顫動工藝，佩戴時蜜蜂會舞動，十分有趣。