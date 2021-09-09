國民黨立委洪孟楷。（中時資料照）

五倍券成本出爐！經濟部長王美花表示，五倍券整體行政費用估計20.85億，略低於三倍券行政成本。國民黨立委洪孟楷痛批勞民傷財，若現金直接入戶就能少花20億，就能少掉這一個半月的等待期，執意要發券，就是浪費。

洪孟楷9日在臉書表示，五倍券印刷、配送、兌換成本終於公開，高達20.85億元，雖比去年三倍券成本略少，但不要忘記去年因為領取實體券人數超過預期，發包後仍不斷追加印刷數量，今年會否因為追加而衍生多餘成本尚不得知，但現金直接入戶就能少花20億，就能少掉這一個半月的等待期，執意要發券，就是浪費。

洪孟楷分析，再者，今年鼓吹領取數位券，但同樣戲碼去年已經一次，最後仍高達92%國人使用實體券，甚至連蘇院長及部會高官們也都是拿著實體券消費，避免領取群聚，就請蘇院長跟綠營高官先告訴國人，您們今年要用實體券還是數位券？

洪孟楷強調，20.85億元，每一筆都是人民的納稅錢，預算是當用則用、當省則省，不該花的每一塊都是浪費，這個道理「你知道、我知道、對面的獨眼龍也知道」；聽不見、執意要花這個錢，這些多出的成本，都該政府概括承受。