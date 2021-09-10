分手理由百百種，有網友帶台北男友回南部老家吃飯，不料男方竟當著父母的面開始「戰南北」，各種嫌棄料理的口味太甜，甚至說「南部人吃東西真的很怪」，讓她氣得當場提分手，貼文一出引熱議。

一名女大生昨(9日)在Dcard發文表示，她在台北讀書，剛與男友在一起3個月，想說趁開學前帶他到南部老家見家長，結果男友一到原PO家就是各種抱怨，說什麼南部空氣太乾燥、店家太熱情，連原PO家人講台語他聽不懂都可以抱怨，但最讓原PO傻眼的是飲食的部分，原PO表示，男友竟然在家人面前直接嫌棄父母準備的食物，在餐桌上各種數落，甚至脫口說「南部人吃東西真的很怪」，讓原PO家人非常尷尬，「我媽甚至偷偷跑來問我北部口味要怎麼做？讓我覺得超丟臉超扣分！」

原PO認為男友的行為不尊重她家人，於是把男友叫進房間溝通，一開始男友表示單純不適應南部口味，結果講一講卻生氣說是她家人不尊重他這個「北部人」，明知道他要來作客還不考慮他的口味，讓原PO氣得當場直接提分手。

貼文一出立刻引起討論，「北部人真的不意外，一堆人都自視清高」、「但南部真的連空氣都是甜的，他會這麼不習慣也是情有可原，只是在長輩面前這樣講真的太白目」、「妳前男友沒社會化吧？」、「這不是什麼不習慣，純粹就是沒禮貌而已」、「不尊重家人的真的完全不行，不要求因為一個人愛上一座城， 但真的要學會尊重對方的背景」。