1名網友日前在路上發現1棵路樹的樹幹因為凹凸不平，竟出現貌似「猩猩的臉」在上頭，乍看之下就像1隻猩猩倒掛著，讓他笑說看了真的「猩跳加樹」；其他網友也紛紛發揮創意，留言說「猩樹誰人知」、「猩裡有樹」、「猩有所樹」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中是1處白色建築物外圍有1棵路樹在圍牆內，不過該路樹的樹幹上有些不規則的凹凸，乍看之下就像是1隻猩猩的臉部外觀，讓原PO看到後相當驚奇，笑說「猩跳加樹」，貼文也引起許多網友關注。

1名網友日前在路上發現1棵路樹的樹幹因為凹凸不平，竟出現貌似「猩猩的臉」在上頭，乍看之下就像1隻猩猩倒著，掛讓他笑說看了真的「猩跳加樹」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

不少網友紛紛運用諧音發揮創意，「猩樹誰人知」、「猩猩像榕」、「榕猩花園」、「猩裡有樹」、「猩樹不正」、「我樹猩來的」、「猩家安樹」、「猩情不佳」、「猩有所屬」、「假猩猩」、「猩裡有樹太優了」、「這隻猩猩長得好像一棵樹」、「我猩我樹」、「猩樹（新宿）」、「猩跳夾樹」。

先前也有網友在同一臉書社團公開1張路樹樹幹上浮現疑似「人臉」的輪廓，笑說很像是電影《星際異攻隊》、《復仇者聯盟》裡的樹人格魯特（Groot），大陸江蘇泰州城東村也有顆200年的老樹，被發現樹幹上長出1張人臉，眼睛、鼻子和嘴巴等五官都超明顯。