日媒日前披露即將下台的首相菅義偉罕見地將在9月底訪美，今天進一步報導指出，菅義偉此行是為參加美、日、澳、印的四方安全對話首次高峰會，擬在9月24日於華盛頓舉行。

菅義偉已表態不參加日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉，9月30日總裁任期屆滿後，也將隨之卸下首相職務。

日本讀賣新聞報導，由美國、日本、澳洲和印度組成的四方安全對話（Quad），正安排在本月24日於美國華盛頓舉行首次面對面峰會，日本將由菅義偉代表出席。

預計高峰會後將發表聯合聲明，根據4人在3月時的視訊峰會聯合聲明基礎，表達在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、氣候變遷與先進技術等領域進一步合作。

報導指出，預料本次高峰會也將考量中國憑藉武力在東海與南海活動更加頻繁，討論在海洋安全保障方面合作的議題。

疫苗議題方面，規劃將由美國與日本等提供資金，活用印度的生產能力，讓發展中國家更容易取得疫苗。

報導說，菅義偉已表態不尋求連任首相，卻在29日自民黨總裁選舉前訪美，出訪時機極為不尋常。

菅義偉的美國行預計除出席四方安全對話高峰會外，也將與美國總統拜登會談，傳達下任首相也將繼續強化美日同盟。