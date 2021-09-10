高雄巿振興政策研發小組開會。（摘自史哲臉書）

行政院公布五倍券，高雄也同步曝光了高雄券，高雄巿副巿長史哲特別發文感謝小戴戴資穎，允諾擔任高雄券跟振興行動的代言人，更將她打球時的英姿設計在高雄券上。史哲用Hashtag形容「＃戴資穎取代蔣介石」。

史哲說，許多國家貨幣上，可看到思想家、藝術家或是對國家有所貢獻者的肖像。東京奧運、帕奧的選手們奮戰的精神讓全台灣團結起來，高雄券也發揮這樣的美好能量，不知道兌換時大家會不會捨不得花，都留下來作紀念？

史哲說，振興政策研發小組討論時，他特別提出「高雄開就賺」這個名稱，希望大家來到高雄「開『振興』券，賺『高雄』券！」更有著「消費落地」、「精準振興」、「數位紙本雙重對接」、「夜市商圈再加碼」4大戰略。

他提到，疫情警戒開始，經濟受損的產業多集中在餐飲、旅宿、百貨業。針對受疫情影響重創的產業別，今年5、6月跟去年同期相比，銷售額較衰退之行業，例如藝術、娛樂及休閒服務業減少38％，住宿及餐飲業減少16％。

根據交通部觀光局數據，109年來台旅客較108年減少超過千萬人，觀光產值衰退超過3700億元。全國商業總會6月的調查報告，今年5月服務業平均營數較108年衰退56％，其中旅行營運下降95％，三級警戒後全面停擺，旅宿業下降70％，餐飲業下降80％，交通運輸業下降90％。

史哲說，這次全市通用的高雄券都是50元小面額，為的是讓民眾便於使用。另外全高雄的店家，也都可以收受高雄券來消費，希望能協助受創嚴重的產業，也能帶動整體高雄的消費。