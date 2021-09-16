高雄巿長陳其邁16日受訪。（曹明正攝）

莫德納混打高端，台北巿長柯文哲直批「超越醫學認知」，高雄巿長陳其邁認為，全世界所有混打研究都是屬於學術性研究，也都必須有本土資料，相信中央流行疫情指揮中心會在蒐集所有國內外資料後，做專業的判斷。

陳其邁16日受訪表示，現在全世界所有混打的研究都是屬於學術性研究，有各國不同資料再做綜合判斷，假如有任何疫苗的混打，也都必須有本土資料，所以這個部分也有一些學術研究單位，在做學術的研究。

陳其邁說，他相信這也必須再經過中央流行疫情指揮中心蒐集所有國內外資料後，再來做一個專業的判斷。

高醫院長鍾飲文表示，目前莫德納混打高端疫苗是由台大醫院醫師謝思民進行，有兩個組，莫德納與莫德納110個人，莫德納混打高端疫苗110人，是總共220人的研究。

研究結果，當然希望看其中一個指標，就是如果莫德納混打高端疫苗它綜合抗體的血清濃度，能不能不劣於莫德納與莫德納的部分，但這部分目前才剛開始，需要10月底後，才會有正式資料。