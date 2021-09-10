北市13年前曾發生驚悚「美工刀之狼」性侵案，1名古姓男子手持美工刀威脅女子，並帶到頂樓性侵得逞，事後遭判刑15年，他在服刑10年後假釋出獄，今年初才獲解開電子腳鐐，沒想到他竟故態復萌，今年8月偷偷闖入陌生女子房間，他遭逮後辯稱只是想去頂樓吹風，但檢方仍依侵入住宅罪起訴，並再度戴上子腳鐐。

判決書指出，古姓男子在2008年3月曾手持美工刀威脅1名女子，他先是要求對方脫光衣物，準備性侵時，女子不斷哀求說能否到她住所拿保險套，之後她被男子帶到住處頂樓先是口交，接著遭性侵得逞，她還被男子洗劫身上錢財，她最後趁隙關上大門，打電話向男友求救，警方隨即趕到並逮到人，男子在當時被稱作「美工刀之狼」。

男子之後遭判刑15年6月，不過在入獄服刑約10年後，日前獲假釋出獄，並需戴上電子腳鐐配合檢方監控，今年因屢次定時報到、表現良好，獲檢方解開電子腳鐐，結果他竟在今年8月半夜偷偷潛入一棟公寓頂樓房間，遭到女房客發現後報警，遭逮後警方才查出他是性侵假釋犯。

男子聲稱，因為生活壓力大，半夜才想到公寓頂樓吹吹風，還稱自己已經到很多棟公寓頂樓吹風而已，並無侵犯他人得意思；但檢方認為男子行為已經涉犯侵入住宅罪，依法將其起訴，同時為避免古男再犯，也要求其再度戴上電子腳鐐進行監控。