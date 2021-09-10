徐佳瑩推出睽違已久的全新單曲〈雛形〉。（亞神音樂提供）

徐佳瑩9日快閃直播，預告將在凌晨12點送上睽違已久的全新創作單曲〈雛形〉，且無預警地抱著吉他彈唱了一小段該曲，讓趕上直播的網友們暴動。沒有曝光在螢光幕前的這段日子，徐佳瑩愜意享受生命，過著看似「不積極」的生活，她大笑說：「創作、運動啊，我真的都有放在心上。」雖然沒有訂下幾天要寫出幾首歌的課表，但她都會定時進入錄音室專心寫歌，「雖然整張新專輯還沒有辦法立刻生產出來，但是也已經逐漸有了『雛形』」，讓自己從休憩的狀態慢慢動起來。

〈雛形〉起源於某次工作空檔中，徐佳瑩拿起吉他隨意哼唱，哼出了這首新單曲的雛形。徐佳瑩說，這是一首簡簡單單的歌，「可能不太喜歡自己著急起來的樣子，關係裡急著表明心意，要對方回應；工作中急著求新求變，確認成績，急著掙脫生命當口的困境往下一個泰然自若奔去。然後這句歌詞『沒有關係，我喜歡我們的不積極』就常常提醒似地漂回腦海。」

睽違4年終於推出新作，徐佳瑩坦言自己很害羞也很緊張，非常期待看到大家對這首歌的感想，「這首歌並非試圖勸阻你的在意，影響你的步調，它長出來只是為了陪伴你們在無數著急的時候做個深呼吸，重新整理，就算感覺原地踏步，也是步伐的一種」。