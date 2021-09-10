開發金控今日公布上月獲利，發言人張立荃表示，八月份資本市場震盪走高、上市櫃公司步入現金股利發放旺季，子公司各式業務持續展現穩健營運成果；開發金控八月份自結稅後獲利35.94億元，累計前八月稅後獲利達233.63億元，每股盈餘1.56元。

子公司凱基銀行八月份獲利動能包括利息及手續費收入等核心收益以及來自現金股利之貢獻，均挹注收益表現。單月稅後獲利6.19億元，累計一至八月稅後獲利33.38億元。

證券業務方面，八月份台股交易量能雖較前月減少三成，但獲利仍維持穩健與前月相當；凱基證券八月份稅後獲利11.55億元，累計前八月稅後獲利94.72億元。子公司中華開發資本八月份稅後獲利 3.71億元，主要反映投資部位評價正向表現。累計一至八月稅後獲利30.58億元。

中國人壽八月稅後獲利為40.16億元，累計前八月獲利240.36億元。開發金控8月12日宣布通過股份轉換計畫，以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中壽剩餘流通在外之全部股權。開發金控及中國人壽將同步於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後完成股份轉換，中國人壽將成為開發金控100％持股之子公司。