美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平9日進行久違的電話會談，重申將確保競爭不會轉變為衝突，但仍未提到具體措施。美國專家先前指出，美中缺乏常設性的溝通機制，恐導致意外事件發生時無法有效溝通，最後逐步升級為戰爭。

白宮在聲明中表示，拜登和習近平在會談中討論了雙方的責任，以確保「競爭不會轉變為衝突」，但並未提到具體將如何實行。雖然大陸官媒「新華社」稱雙方同意「保持經常性聯繫」，並讓工作層級的團隊加強接觸，但美國高階官員表示，就像布丁要吃下去才知道好不好吃一樣，目前還不清楚中方是否會有實際作為；「路透社」則指出，北京政府經常利用永無止盡的對話，作為對美國的拖延政策。

美媒「Politico」報導，五角大廈和中國解放軍8月底才展開拜登上任以來的首次直接接觸，以國防電話線路（Defense Telephone Link）進行視訊通話。不過美國前太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）強調，美中軍方需要更有效的溝通管道，避免在危機加劇時，雙方因無法及時傳遞訊息而產生更大的誤判，最後導致戰爭爆發。

美國「有線電視新聞網」（CNN）先前也報導，雖然華盛頓和北京政府已數度宣稱不希望競爭惡化為衝突，但卻沒有進一步的公開會談、加強信心建立措施（CBMs）等實際作為；紐約智庫「亞洲協會」（Asia Society）「美中關係中心」（Center on US China Relations）主任夏偉（Orville Schell）指出，美中之間沒有處理相關問題的機制，沒有熱線電話、沒有高層協商、沒有協議，「什麼都沒有」。