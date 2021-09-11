小米宣佈，將提供Xiaomi 11T系列三次Google Android作業系統主要版本升級，以及4年的安全性系統更新，透過此項政策，Xiaomi 11T系列用戶將享受更好的用戶體驗和更高資訊安全保障，此外，小米也正評估將此項Google Android作業系統升級導入更多機款。

小米國際產品與技術負責人單文浩表示，隨著智慧型手機硬體持續創新，智慧型手機的生命週期逐漸延長，意味著用戶不需要頻繁更換手機，因此，越來越多消費者重視作業系統及新功能的更新頻率。小米致力於提供用戶領先業界的硬體和持續高效的性能，為了延續對用戶的承諾，小米將提供三次Google Android作業系統主要版本升級，進一步延長小米手機的生命週期，用戶將能持續使用現有的小米手機，無需頻繁購買新產品，也能享受最新作業系統及相關功能。同時，我們還為用戶提供4年的安全性更新，持續確保手機受到更高的安全保障。

小米表示，雖然此項政策暫不包含其他系列的產品，但小米認為這是一個積極的改變，將滿足Xiaomi 11T系列用戶的需求，小米正評估將此項Google Android作業系統升級和安全性更新政策，導入更多小米智慧型手機的可能性。

小米第二季慧型手機收入達到591億元，年增長86.8%；全球智慧型手機出貨量達到5290萬支，年增長86.8%。根據Canalys數據，本季度小米的智慧型手機全球市占率達到16.7%，首次晉升全球第二。