北市公布確診者足跡。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市副市長黃珊珊今於防疫記者會公布2名確診個案足跡，包含652公車、民生幹線及木柵市場。

黃珊珊說，今天要公布案16179松山區國中生的活動史，9月7日搭公車652，南京龍江路口到聯合二村站，下午搭民生幹線，從新東街口到台北大學台北校區站，9月8日坐652從南京龍江路口到民生國中站，也提醒大家CT值33傳染性不高，市民朋友不用緊張。

另外針對16173不明感染源個案，9月5日上午8點到9點，前往文山區保儀路木柵市場，為人來人往的公共場域，提醒民眾若那個時間經過，注意身體狀況。