一元素(6842)送件申請上興櫃。

一元素科技成立於94年5月，主要業務為可程式邏輯晶片(FPGA)開發設計及系統整合、ODM設計服務、通訊模組、教育培訓與大學計畫，董事長為蕭進益，總經理為王建宇，目前股本為2億元，110年上半年合併營收為5.56億元，稅後盈餘為39萬元，每股盈餘為0.02元。

《櫃買市場》展達申請上興櫃
《電子零件》湧德布局SFF有成 營運好還會更好
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