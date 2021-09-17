《櫃買市場》一元素申請上興櫃 08:202021/09/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一元素(6842)送件申請上興櫃。 一元素科技成立於94年5月，主要業務為可程式邏輯晶片(FPGA)開發設計及系統整合、ODM設計服務、通訊模組、教育培訓與大學計畫，董事長為蕭進益，總經理為王建宇，目前股本為2億元，110年上半年合併營收為5.56億元，稅後盈餘為39萬元，每股盈餘為0.02元。 《櫃買市場》展達申請上興櫃 《電子零件》湧德布局SFF有成 營運好還會更好 #元素 #建宇 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《未上市個股》路易莎咖啡續積極展店 拚2年內插旗美國 15:422021/09/16 財經 《電子零件》欣興H2展望優預期 外資續看多 11:442021/09/16 財經 半導體資本支出行情 首選台積 04:102021/09/17 財經要聞 《未上市個股》路易莎咖啡明118元登興櫃 H2營運動能回升 15:252021/09/16 財經 PChome明暫停交易 傳整併或引進策略夥伴 21:592021/09/16 財經 小鬼辭世1年楊丞琳挺故友藝術展 04:102021/09/17 娛樂新聞 精品百貨周年慶 奢華好康吸貴客 04:102021/09/17 時尚消費 網家明停牌 傳引進策略投資人 詹宏志將親自說明 20:142021/09/16 財經 《晨間解盤》無主流 不宜追高(倫元投顧提供) 07:462021/09/17 財經 台積電穩步填息 台股早盤站回17400點關卡 09:312021/09/16 財經 路易莎咖啡17日登錄興櫃 登錄興櫃價格118元 15:212021/09/16 財經 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 不願抱股過中秋？ ３利空突襲 台股量急凍 - 財經要聞 - 工商時報 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億 - 財經要聞 - 工商時報 華航、長榮航 歐洲線貨運喊漲二成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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