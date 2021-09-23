高雄美濃國小。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部105年起推動「校園美感環境再造計畫」，5年來總計有636校送件參與，78所學校獲得補助進行改善校園美感。明（111）年「教育部補助高級中等以下學校校園美感環境再造計畫」，申請時間自即日起至10月25日止，有興趣學校可向所屬縣市政府教育局（處）提出申請。

教育部推動「校園美感環境再造計畫」，透過台中教育大學校園美感環境規畫輔導團隊，協助學校環境問題分析、建議與評估，營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感的校園，並透過「境教」方式涵養學生性情，提高學習興趣，進而打造校園與緊鄰社區的美感共學場域。

新竹市陽光國小建校時特別保存了校園內的三合院及小土地公廟，但由於無法有效利用而成為閒置空間。為能再利用該空間，團隊使用學校原有的圓拱元素，結合校內的竹栽、地形等，設置大型竹編裝置，與竹林、三合院等相互呼應，形成一條美學步道，發展出屬於學校獨有的校園景觀與美學基地。

高雄市美濃國小的地理位置獨特，前臨美濃溪，背倚雙峰山、月光山，後有美濃湖、姜子寮溪，學校師生得以面觀鬱鬱蔥蔥的山林美景，親近水光雲影的潺潺水流。改造的創意遊戲場結合了美濃生活空間，設置「河圖」、「洛書」及「魔方」等建物，可觀察遠方美濃山脈、山形景致，讓學生能於遊戲中學習對生活周遭環境的觀察，以及五感經驗的開拓。

為擴大美感教育對於校園與社區及整體公民的感染力，有興趣參與的高級中等以下學校向所屬直轄市及縣市政府教育局（處）提出申請111年度「教育部補助高級中等以下學校校園美感環境再造計畫」，申請時間自即日起至10月25日止，相關資訊可至計畫網站最新消息項下（https://caepo.org／plan）查詢。