璨樹來襲 北部遠百、比漾廣場、101今暫停營業 10:042021/09/12 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應璨樹颱風來襲，北部部分百貨今（12日）暫停營業一天。（翻攝遠百寶慶官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年第14號颱風「璨樹」Chanthu來襲，為顧及消費者與專櫃同仁的安全，北部部分百貨宣布暫停營業，包括遠百信義A13、遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百花蓮9月12日暫停營業一天；另遠百桃園、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百正常營業。 比漾廣場為確保顧客、專櫃、員工之安全，依照新北政府公告，今日9月12日暫停營業一天。 台北101購物中心及高樓餐廳，今日9月12日暫停營業一天。 璨樹來襲 微風5館12日暫停營業 中颱璨樹籠罩全台 綠島蘭嶼上看14級風 #暫停營業 #遠百 #百貨 #璨樹 #比漾廣場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹撲台 新光三越率先宣佈台北七店明暫停營業 21:352021/09/11 財經 璨樹來襲 宜花預防撤離數千人 04:102021/09/12 地方新聞 璨樹颱風來襲 宜蘭傳藝園區12日休園一天 03:182021/09/12 生活 璨樹「螺旋雨帶」還沒到 專家揭北部風雨爆發時刻 08:272021/09/12 生活 璨樹來襲 明霸克露橋便道封閉 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹暴風圈罩全台 台北中午前後狂風暴雨 陸警解除時機曝 06:012021/09/12 生活 東元父子之爭續戰... 鈺叡 躍菱光第二大股東 04:102021/09/12 財經要聞 太麻里淨灘照辦 海巡戒護勸離 04:102021/09/12 焦點要聞 油價漲、貨櫃天價 第4季通膨有壓 04:102021/09/12 財經焦點 第8輪AZ預約搶光 北桃加開名額避跨區移動 04:102021/09/12 焦點要聞 璨樹來襲 高屏急撤山區逾6百人 04:102021/09/12 地方新聞 生活熱門新聞 璨樹「螺旋雨帶」還沒到 專家揭北部風雨爆發時刻 - 生活 颱風天逛街泡湯！34間百貨停業 信義區今全休館 - 生活 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 超市驚見翹臀正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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