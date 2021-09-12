今年第14號颱風「璨樹」Chanthu來襲，為顧及消費者與專櫃同仁的安全，北部部分百貨宣布暫停營業，包括遠百信義A13、遠百寶慶、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百花蓮9月12日暫停營業一天；另遠百桃園、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百正常營業。

比漾廣場為確保顧客、專櫃、員工之安全，依照新北政府公告，今日9月12日暫停營業一天。

台北101購物中心及高樓餐廳，今日9月12日暫停營業一天。