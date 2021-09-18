國民黨主席選舉即將於9月25日進行投票，選戰氣氛已越來越熱。中天新聞今(18日)下午16時舉辦唯一一場網路直播辯論會《國民黨主席大擂台─有膽來辯》。

在針鋒相對階段，卓伯源提問，為何不參選總統，理由在那裡？張亞中說，一個好的領導是建立一個制度，更好的領導是制定一個贏的戰略。他在參選的時候提出勝利方程式，就是2024年如何贏得勝利，天王加上團結還不夠，還要加上一個和平備忘錄，才等於勝利。

作為一個黨主席，他會在明年制定遊戲規則，2023年總統候選人誕生以後，黨主席把兵權無條件交給總統候選人，為了天王可以有絕對的權力帶兵打仗，這對天王是非常重要的。

第二，本黨一定要團結，沒有理念的合作叫做「和稀泥」、「分贓」，有理念的合作才叫做團結。

張亞中說，他打造的中國國民黨，一定是有理念的團結，即使這樣還是不夠。因為在2016年包括朱主席大敗，2020年又輸得很慘，現在藍綠基本盤大概是43比57。簡單來講，國民黨再怎麼團結，再大的天王，也不見得必然是勝利。

張亞中認為，如果中國國民黨能在兩年之內簽屬和平備忘錄回來，基本上在黨員公投以後，成為黨的政策，2024年的選舉就是給老百姓一個選擇，到底要戰爭，還是要和平？相信只有為了和平，才能動員更多人支持中國國民黨。中國國民黨在2024年的勝利，是因為能夠為兩岸創造和平，為台灣老百姓創造一個愛台灣，「我們才有機會贏得選舉，那是我們和平的紅利。」