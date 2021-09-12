台北市長柯文哲上任力推e化智慧城市，柯12日上午主持「璨樹颱風風災應變中心工作會報」時，要求所有局處長要交出像樣的數位化政策項目，他痛批「結果每個局處交出來的都很『低路』（台語：差勁、不中用）！攏跨某（都看不懂）」，他這次不對各局處的主祕下令，要對所有局處長直接下令。

柯文哲說，各局處到底要做什麼數位化項目，結果每個局處交得都很「低路」，他都看不懂，他都不曉得各局處是真不懂還假不懂，主祕會報時會再說一次，他這次不對主秘下命令，要對所有局處長下命令，要求所有局處長把哪些可數位化的項目寫出來。

柯文哲說，因他今年12月底要發表「後疫情時代產業政策白皮書2.0」，這5個月疫情來的實戰經驗，相信已對北市府造成很大的壓力，所有局處長都一樣，要特別將哪些1年半就能完成的數位化項目，先寫出來，再分門別類處理，這交由祕書長陳志銘去彙整。