COVID-19 已感染全球近 2 億人口，也因變種病毒在各國引發數波感染潮。近期，WHO 對 Long COVID 患者感到擔憂，不僅因為症狀太多難以定義，無法確認是否得病，也因尚無法掌握致病主因。

●什麼是 Long COVID？

Long COVID 簡言之是一種 COVID-19 長期的副作用。據英國 NHS 定義，COVID-19 患者體內感染源清除後數週或數月，仍出現 COVID-19 症狀。大多患者會在 12 周內痊癒，但也有可能更久。臨床上有些人的病症維持 3 個月，有些則是 6 個月才痊癒。

Long COVID 棘手的地方在於，科學家對其有很多不清楚的地方，譬如副作用與致病主因等。WHO 臨床照護負責人 Janet Diaz 博士指出，Long COVID 可能出現 200 多種症狀，其中包含對呼吸道、神經和腸胃的影響，數量之多，所以難以判定患者是否有 Long COVID。

除此之外，Long COVID 無關 COVID-19 症狀的嚴重性，也就是說，就算是輕度 COVID-19 患者也可能出現 Long COVID 的病症。

●Long COVID 的常見副作用

不過，Long COVID 還是有常見的症狀，舉凡疲憊、呼吸困難、肌肉疼痛、咳嗽、頭痛、關節痛、胸痛、腹瀉、味覺與嗅覺改變等等。另一方面，患者也可能出現思緒模糊、記憶喪失、睡眠混亂、心悸等症狀。

目前科學家尚不了解 Long COVID 中長期下來對患者的身心理影響，但可知道的是，Long COVID 將高度影響患者的生活品質，甚至會產生心理疾病。

●哪些族群可能容易得到 Long COVID？

據世界經濟論壇（WEF）統計，現有研究指出以下幾種組群容易得到 long COVID，但仍須大型研究證實：

1.感染 COVID-19 第一週出現 5 種症狀者

2.住院 COVID-19 高齡女性患者

3.感染 COVID-19 時出現胸痛、心跳聲異常、呼吸困難者

不過 5 至 17 歲的孩童的狀況就有點不同。據英國倫敦國王學院的研究顯示，5 至 17 歲孩童得到 long COVID 的機率偏低。5 至 11 歲孩童的症狀大多在 5 天內就停止，12 至 17 歲孩童則是 7 日，症狀延長至 4 周的孩童只有 4.4%，平均 20 個人中不到 1 個，而症狀持續到 8 周的孩童，50 個裡面只有不到 1 個（1.8%）。

目前 WHO 與 CDC 等單位皆針對 Long COVID 進行大型研究，期望迅速掌握症狀細節，已找到對策。