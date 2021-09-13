高雄桃源明霸克露橋便道12日被土石流沖毀，有媒體指8mm雨量就沖毀便橋，質疑這是豆腐渣工程？公路總局甲仙段13日上午說，該地有嚴重土石流問題，時刻威脅工作人員的生命，工作人員採隨沖毀隨修補方式處理，搶通每一公尺都是用命換回來的。

公路總局甲仙段表示，0807水災事件，玉穗溪上游共降下了2200毫米的超大豪雨，是繼莫拉克風災之後，單一最大的降雨量事件。此次災害造成玉穗溪上游山坡地約有1100萬立方的崩積土，已達飽和含水量的崩積土形成土石流，順著玉穗溪水陡峭的山勢而下，估約有200萬立方已沖洩而下，形成長約1.1公里的沖積扇，玉穗溪口河床也因此淤高了約25公尺以上。

該地區搶修困難，工作人員僅能從現有的軟弱沖積扇中，推平鋪築出一條河床便道供民眾民生需求緊急通行，讓復興以上三里民眾能夠孤島脫困。12日此便橋遭沖毀，公路總局甲仙段指出，在這17天期間，曾有10天發生土石流，多次將已完成的路段再沖毀。

施工單位經過個月的觀察，發現此環境的特性是玉穗溪土石流的無預警下沖與降雨量尚無明顯直接的關聯性。也就是說，曾經發生玉穗溪上游並無下雨，而仍有土石流無預警下沖的情形，對施工人員造成相當大的危害風險。

而此次璨樹颱風雖只為當地帶來些許雨量，仍發生大量土石流，這是預期中會發生的災害，只是規模大小之別而已。所幸，施工單位在災前已採預警性封路，當發生預期中的土石流災害時，並無任何人員傷亡。

目前短期內為讓民眾緊急通行，唯一能做的就只是緊急在軟弱的土石沖積扇上方就地取材，以土石推平堆砌鋪築出一條臨時通行的河床便道，尚無施做任何橋梁或道路工程，故並無所謂「豆腐渣工程」的問題存在。

玉穗溪上游據估算尚有至少800萬立方以上的崩積土尚未沖刷至玉穗溪口，它也許可能要花上數十年的時間。要如何在此玉穗溪口如此龐大的沖積扇上且仍會不斷持續受土石流攻擊致災的環境上，建構出一條相對安全穩定的中期通道，是件極為高度艱困的挑戰，目前施工單位與相關的顧問公司仍積極研議中，以尋求對環境最適切的韌性工程。