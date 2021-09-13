豐興調漲鋼筋價格 每公噸漲200元 11:582021/09/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料上漲影響，豐興（2015）13日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸漲300元和200元，只有型鋼維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11900元，鋼筋每公噸牌價為22800元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 璨樹來襲進場承銷人少3成 北市菜價跌9.7元 買氣飆升 板卡三雄報價喊漲 #豐興 #每公噸漲 #型鋼 #依序 #調漲鋼筋價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q4看旺 全年營運戰新高 11:102021/09/13 財經 鎳價衝破2萬美元 帶旺不銹鋼廠 04:102021/09/11 財經要聞 聯電「存骨」18年解套後 又跳坑這兩檔 網驚：再套20年 17:012021/09/11 財經 晶圓雙雄強勢表態！台股震盪卻加劇 低檔這招找奇兵 19:352021/09/12 財經 鋼價飆 中鋼連兩月營收登峰 04:102021/09/11 財經要聞 達飛率先凍漲 海運多頭火種澆不熄 04:102021/09/12 財經要聞 油價漲、貨櫃天價 第4季通膨有壓 04:102021/09/12 財經焦點 產地未受影響 批發菜價回跌2成 04:102021/09/13 焦點要聞 《產業》河靜鋼11月開低盤 連3跌 15:412021/09/11 財經 維持低於亞洲鄰近國家價格 明汽、柴油各調降0.1元 12:222021/09/12 財經 內外資：中鋼每股配息上看3元 鋼鐵人 殖利率有甜頭 04:102021/09/13 財經要聞 財經熱門新聞 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 台積電高雄廠細節曝光 楠梓房價要噴了？老手爆當地瘋狂現象 - 財經 內外資：中鋼每股配息上看3元 鋼鐵人 殖利率有甜頭 - 財經要聞 - 工商時報 高運價逼死貿易商、貨主 外媒爆航運市場驚悚內幕 - 財經 中芯砍單高通 聯發科撿到槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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