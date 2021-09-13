受到國際廢鋼原料上漲影響，豐興（2015）13日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸漲300元和200元，只有型鋼維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為11900元，鋼筋每公噸牌價為22800元，型鋼每公噸牌價維持27000元。