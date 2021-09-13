科技部長吳政忠今日宣布，因5G、高效能運算等新興科技應用需求提升，加上宅經濟、車市升溫，2021年上半年三大科學園區營業額在疫情下續創新高，達到1兆7128.28億元，較去年同期增加3447.23億元，成長幅度達到25.2％。
上半年三大科學園區出口總額提高到1兆2799.92億元，較2020年同期增加22.6％。同期就業人數達到29萬5003人，成長3.5％。在新冠肺炎疫情威脅下，三大科學園區營業額、出口額、就業人數都有突破性成長，再創新高。
科技部長吳政忠今日宣布，因5G、高效能運算等新興科技應用需求提升，加上宅經濟、車市升溫，2021年上半年三大科學園區營業額在疫情下續創新高，達到1兆7128.28億元，較去年同期增加3447.23億元，成長幅度達到25.2％。
上半年三大科學園區出口總額提高到1兆2799.92億元，較2020年同期增加22.6％。同期就業人數達到29萬5003人，成長3.5％。在新冠肺炎疫情威脅下，三大科學園區營業額、出口額、就業人數都有突破性成長，再創新高。
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