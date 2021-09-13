看好國車市買氣回溫以及國人用車需求多元，TOYOTA總代理和泰汽車發表全新COROLLA CROSS GR SPORT，有別於COROLLA CROSS車主多為40-50歲已婚有子有房的男性族群，COROLLA CROSS GR SPORT鎖定更年輕的30歲男性，因此在外觀、內裝上重新調整，甚至強化懸吊及底盤結構，讓車主更能享受駕馭樂趣，售價87.5萬元起。

和泰汽車表示，COROLLA CROSS於去年10月首度發表，以動感大器外觀、絕佳大空間與完善的主被動安全配備及科技風靡車市，至今年8月更累積銷售近4萬台，穩居台灣SUV及單一車種冠軍。而全球獨賣的COROLLA CROSS GR SPORT是由國瑞汽車與GR團隊共同開發，期望以更具運動風格的設計與操控感受，滿足多元消費族群的需求。

TOYOTA GAZOO Racing是日本豐田汽車旗下為競技而生的品牌，在現任社長豐田章男先生的熱血推動之下，征戰全球各大賽車運動。GR團隊更利用比賽累積的豐富經驗，研發出多款高性能車款，包括「牛魔王」- GR SUPRA與今年8月上市前即造成搶購風潮的「暴力鴨」-GR YARIS。除了高規格性能車款，GR團隊更以市售車為基底，推出擁有剽悍外觀及駕馭樂趣的GR SPORT車款，讓GR品牌挑戰極限的熱血精神更貼近大眾生活。

COROLLA CROSS GR SPORT採用蜂巢式曜黑水箱護罩，搭配低重心的保桿設計，讓車頭看起來更為霸氣、俐落。GR SPORT專屬的潮炫雙色車頂，營造懸浮式車頂的視覺感，再搭配運動車頂架，更顯活潑有型。而車頭、車側與車尾的立體亮銀下護板，則為全車增添越野氣息。除此之外，勁黑車側後視鏡、燻黑LED光條式尾燈、18吋雙色切削鋁圈，以及車尾GR SPORT專屬銘板，也都展現運動化的強悍風格。座艙的部分則巧妙混搭黑色皮質與GR元素，高包覆性座椅在椅面與前座頭枕處均有GR SPORT專屬設計，凸顯出跑車般的高質感風格。此外，PUSH START亦搭載GR 專屬LOGO，讓每一次啟程都能點燃駕駛者的熱血魂。

COROLLA CROSS GR SPORT搭載由GR團隊專業調校的運動化懸吊系統，藉由前後避震器的彈簧係數與阻尼係數強化，提升後軸抓地力同時抑制側傾，提高車輛操控的穩定性，並兼顧乘坐舒適性。底盤更導入GR SPORT專屬的剛性強化支架，搭載鋁合金前強化支架，並搭配粗壯的井字型強化支架，大幅提升底盤剛性及抗扭曲表現。除此之外，COROLLA CROSS GR SPORT亦搭載運動化調校的EPS電子轉向輔助系統，不僅方向盤回饋性更明顯，車身轉向也更為精準，讓駕駛更能輕鬆享受駕馭樂趣。

COROLLA CROSS GR SPORT限量7500台，將提供汽油版GR SPORT及HYBRID版GR SPORT兩款車型，售價分別為87.5、94.5萬元，兩車均標配TOYOTA Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統，包含ACC全速域主動式車距維持系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統及AHB智慧型遠光燈自動切換系統，再加上PVM環景影像輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統、ACA主動過彎輔助系統及7SRS氣囊等，最高33項主被動安全配備。

此外，HYBRID版GR SPORT車型另可透過加價3萬元的專屬選配套件，加載BSM盲點偵測警示系統，及駕駛座8向電動調整座椅等配備，在全方位守護駕駛與乘客安全的同時，提供車主更享受的用車體驗。