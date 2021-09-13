人安嘉義平安站今天在嘉邑城隍廟發送平安包及中秋應節禮品，（人安嘉義站提供）

中秋將至，疫情下的寒士過節更窘迫，人安基金會嘉義平安站13日在嘉邑城隍廟舉辦「110年度寒士慶中秋」活動，發送平安包給寒士，包括月餅、柚子等應節禮品，還有「藥盒水壺」與「口罩、酒精濕紙巾、盥洗及清潔用品」等防疫物資。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王如經副、嘉邑城隍廟董事長賴永川及慈善會長蘇文聰等人，到場一同發送寒士平安包。

人安基金會嘉義站長黃宸宏表示，平安站在防病服務中發現寒士多有慢性疾病，今年特別準備「藥盒水壺」，提醒寒士們用藥及適時補充水分，希望大家都平安度過疫情。

黃宸宏表示，感謝行政院雲嘉南區聯合服務中心、嘉邑城隍廟、台灣中油煉製研究所、伊莎貝爾食品股份有限公司等機關及團體，贊助應節禮品，送暖給寒士們度佳節。

黃宸宏也提及，受疫情影響，平安站的募款落後，期盼更多人捐款支持平安站的服務，幫助窮苦人重新站起來。