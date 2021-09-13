對於不少年長者來說，失智症（或稱阿茲海默症，Alzheimer's disease）恐怕是令人最害怕的疾病之一，不僅會遺忘所親愛的家人，甚至性情大變。美國專家發現，部分罹患新冠肺炎（COVID-19）的病人，恐提早10年出現失智症狀，即便是新冠肺炎輕症也包含在內，令人備感擔憂。

新加坡《海峽時報》（THE STRAITS TIMES）報導，全球阿茲海默症協會聯合會（ADI）近期指出，他們已建立一個由全球專家組成的工作小組，來了解相關問題的研究性。該機構發現，當前的新冠肺炎（COVID-19）大流行可能導致失智症病患增加，並且呼籲應該對長期COVID後遺症與失智症之間的關聯性發起研究。

ADI 75人醫學與科學資訊小組主席，也是美國認知障礙神經學家的Alireza Atri博士指出，任何一個削弱人類認知儲備與恢復能力的行為，都會加速神經退化的過程。他所領導的小組正在進行一系列的相關研究。

Alireza Atri也是美國亞利桑那州研究阿茲海默症與其他相關衰老疾病的班德山（Banner Sun）健康研究院院長，他回應《海峽時報》指出，曾看過一些失智症相關變化來的異常快速的病例，其中包含一些新冠肺炎輕症患者。而他也指出需要更多進一步研究才能回應其中的關聯性。

失智症主要會影響65歲以上族群，是造成記憶、思考或是讓一個人正常生活的決定能力受影響的總稱，主要是與大腦有關的損傷等疾病所引起。Alireza Atri博士指出，感染新冠肺炎可能會讓認知能力下降的速度加快，並且提早出現。也就是說原本可能會在70多歲才出現的失智情況，可能提早在50多歲就出現。他也指出，在新冠肺炎痊癒四周後仍有長期症狀（Long COVID）的人，應該要更為留意注意力無法集中、健忘等這些症狀。

Alireza Atri博士指出，失智症通常會出現大腦中蛋白質的毒性堆積的特徵，這些情況可能在失智症出現前25年就開始發生。而感染新冠肺炎可能會加速這一段過程，導致認知能力快速下降，結果就是罹患失智症。他進一步說明：「假設我現在50多歲，而註定因為大腦中蛋白質的毒素堆積，在60~70歲左右出現失智症狀。」他直言「若感染新冠肺炎，等於是助長此焰。」

目前與新冠肺炎相關的研究有許多仍在進行中。知名期刊《EClinical Medicine》的最新研究發現，統計這些患者反應的後遺症症狀，一共有203 種症狀表現，人體 10 個器官系統中都會受影響。而根據英國國衛院（NHS）定義，在新冠肺炎痊癒後數周或數月，仍會出現染疫相關症狀，被稱為新冠長期症狀（Long COVID），更為棘手的是，當前科學家對於Long COVID還有很多不清楚的地方，而上述對於失智症可能的影響，就是其一。