新冠肺炎疫情再起，原本出獄就不好找工作的更生人更首當其衝，生活陷入絕境，高檢署和台灣更生保護會十分擔心，來勢洶洶的第二波疫情，將逼使好不容易融入社會的更生人走上回頭路！自己曾是更生人的宏旺公司老闆林運鍾決定挺身而出，無償提供休閒食品的通路和禮盒，幫助更生「同學」度過難關！

頭髮略帶花白、身形修長的宏旺公司老闆林運鍾，面容清瘦、眼神堅定卻又溫暖，今年47歲的他，如果光看外表，可能以為是位保養得宜的公司高階主管，其實他早已是年營業額上千萬元的休閒食品公司老闆，另一個較不為人熟知的身分，就是他曾因詐欺案判刑1年2月確定，在獄中表現良好又獲得減刑，但也是坐了8個月牢才出獄的更生人。

林運鍾這段不太願意提起的往事，最近才決定曝光，原因是一年多來，台灣社會飽受新冠肺炎影響，讓他想到12年前剛出獄時，以一個不太能為社會接受的更生人身分，日以繼夜和太太打拼跑展場和市場經營素食乾糧業，努力到現在有點成績，他很感恩，如果當初不是更生保護會新北分會和諸多貴人幫忙，就沒有今天的他。

因此半年多前，他將回饋更保協會和更生人的想法與太太討論後，得到太太全力支持，夫妻兩人找專家設計禮盒，並物色適合搭配禮盒的更生人銷售夥伴，把宏旺最暢銷的「棗到杏福禮盒」九宮格併入其他更生人產品，達到拉抬促銷目的，終於將在中秋節前夕，瞄準政府的五倍券商機，推出「人生更幸福禮盒」，與他一同搭配的更生人只需負責生產自己的產品，交由林運鍾進行搭配販售，且完全不用負責銷售成本。

宏旺公司的「棗到杏福禮盒」系列是曾獲得桃園市政府認證的10大伴手禮，還進一步獲得桃園市府獲頒的金牌好禮，也是唯一透過更生保護協會輔導、榮獲這些殊榮的更生人創業公司，另外還榮獲ＩＳＯ認證，品質掛保證，產品暢銷歐美多國。林運鍾願意在疫情重起的關鍵時刻，讓其他更生人搭便車、加入聯合促銷行列，加持更生同學度過疫情時代難關，也是浪子回頭的最佳典範。

林運鍾（左）、張藝玲（右）的「棗到杏福」休閒食品系列，獲桃園市長鄭文燦（中）頒發金牌獎肯定。（圖／當事人提供）

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