高雄市議員陳致中爆料，前總統陳水扁台南住家門外7日遭不明人士放置「可疑包裹」，已經報警處理。陳水扁今晚表示，事隔多日，警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞。「阿扁感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦為感！」

前總統陳水扁台南東區住處門口被放置一個A3大小的公文紙袋，上頭寫有陳水扁的姓名。台南警一分局到場發現，紙袋內裝有舊衣服、一把刷子，由於大樓管制森嚴，包裹如何突破門禁送到扁家，引起警方重視。

陳水扁今晚表示，感謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場。距9月7日晚上請大樓管理中心幫忙報案，已事隔多日。

他說，今年是911事件20周年。阿扁對收到不明郵包，衣服包藏有硬硬的東西，當然心生恐懼。阿扁怎麼知道該東西是不是危險物品，或者有沒有針對性。

陳水扁強調，幾天過去了，沒有看到警方來到現場並訊問相關人等，阿扁才在昨晚去電派出所所長，並在早上要求大樓管理中心督導務請警方積極辦理。「阿扁感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦為感！」