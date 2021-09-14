國民黨中央選舉監察委員會將國民黨主席候選人張亞中移送考紀會，卻引發江朱兩陣營隔空駁火。國民黨前文傳會副主委鄭照新在臉書澄清江派的選監代表沒收到通知，是誰在帶風向？朱陣營則反質疑，三個陣營都被通知了，組發會卻唯獨江啟臣陣營沒通知？令人匪夷所思。

選監委員認為「張亞中同志近日多次攻擊朱立倫同志之言論」，涉嫌違反競選公約，將其移送考紀會。江朱陣營都立即表達錯愕，朱立倫請黨中央應該要收回成命，江啟臣則強調自己已經請假，甚至連他指派的選監代表陳明義都沒被通知到要開會。

鄭照新指出，江啟臣知道此新聞時，人還在高雄，是鄭在電話中跟江解釋新聞過程，江才知道發生何事，結果卻有人做出文宣，昨天就「迫不及待」出爐，是誰帶風向去指控五位依規定聘任的中評委？暗示是江在「操作」？這也等於是在指控選監委員會召集人曾永權，非同小可。

鄭照新質疑，這算不算網內互打？甩超遠的鍋，還聽說有人到處和媒體說這都是江的劇本，簡直大言不慚，張亞中的參選資格就是江啟臣頒給他中評委之後才有的，江啟臣怎麼可能再去搞小動作？

朱陣營人士則質疑，黨中央組發會上午提出「本票樣張」及「人身攻擊」兩案，由中央工作會報決議下午召開臨時選監小組，三個陣營都通知了，組發會卻唯獨江啟臣陣營沒通知？令人匪夷所思。

該人士強調，選監委員會組成有九名成員，其中五位是黨中央指派的代表，各陣營有四位代表。當天選監會議由組發會提案唸稿，由五位黨中央代表，加上一位候選人代表，合議制，黨中央組發會提的案、黨中央委員又佔大多數，可以說都不知道？所有黨員都不會相信。

該人士提到，請假，是不用進辦公室。請辭，才是不用決策。大家希望看到的是遇到問題願意承擔的黨主席，不會遇到事情推來推去，若每件事情都還在推坑，提什麼承擔？