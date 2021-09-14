第十二屆中美政黨對話13日以視訊方式舉行，中共中央對外聯絡部部長宋濤表示，中美政黨對話有利於增進兩國溝通理解和相互信任。

中美政黨對話是由中共中央對外聯絡部與美國民主黨和共和黨共同主辦。來自中方部委、高校等單位以及美國民主、共和兩黨和重要智庫、企業共約50名中外代表參加對話。

宋濤指出，近日大陸國家主席習近平與美國總統拜登再次通話，為中美關係未來發展指明方向。中美雙方要落實兩國元首達成的重要共識，加強對話，相向而行，為兩國關係回到穩定發展的正確軌道創造條件。

宋濤強調，中美政黨對話有利於增進兩國溝通理解和相互信任，願與美國兩黨一道，充分發揮政黨在國家關係中的政治引領作用，推動雙方在尊重彼此核心利益和重大關切、妥善管控分歧的基礎上，加強協調與合作，為兩國關係穩定發展增添更多積極因素。

美國民主黨代表、民主黨全國委員會前主席迪恩（Howard Dean）和共和黨代表、前貿易代表希爾斯（Carla Hills）等表示，美中關係是當今世界最重要的雙邊關係，美中政黨對話是兩國關係的重要組成部分。一段時間以來，美中關係經歷了一些艱難時刻，但兩國之間存在許多共同利益，需要更多開展高層次對話，增加信任，推動合作，促進各自國家發展，共同應對全球性挑戰。