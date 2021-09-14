受疫情延燒、車用晶片短缺的雙重夾擊下，使今年新車銷量受到影響。中租-KY(5871)旗下中租租車因應市場需求，以中古車租賃及線上賞車等數位化策略為主要推廣方向，帶動2021年上半年業績逆勢成長2成，公司對下半年營運表現樂觀看待。

中租租車由中租-KY旗下中租迪和全資子公司中租汽車租賃經營，目前實收資本額15.59億元，據財報揭露，2020年營收28.58億元、年增17.17％，稅後淨利1.62億元、年增達1.7倍，每股盈餘1.15元。2021年上半年稅後淨利0.57億元、年減17.93％。

中租租車資深副總經理戴光顯表示，上半年受限於車用晶片短缺，車源穩定度不佳，公司車對此即時調整推廣策略，另闢中古車市場為主要行銷方向，並將現有嚴選二手車款推廣給適合客群，以穩定車輛來源，滿足企業客戶租車需求。

展望下半年，隨著新車車源短缺逐步緩解，有助車輛銷售提升，中租租車將加強力道推廣新車業務，業績有望再創佳績。戴光顯進一步說明，運用數位化策略瞭解客戶需求、精準切入銷售，為公司在缺乏汽車集團背景強力奧援下，仍能扭轉劣勢的成長關鍵。

戴光顯表示，中租租車運用社群工具提供客戶線上賞車、選車服務，並規畫未來對保及合約簽署等相關流程，亦將朝視訊作業發展。疫情期間更推出以汽車作為抵押物，提供資金貸款融通方案，以協助中小企業度過疫情難關。