當男人太過殷勤主動，千萬要小心提防！《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男撩妹手段多，但是撩完卻又拍拍屁股走人，傷透不少妹子的心。

雙子男：

擅長花言巧語的雙子男總是能夠輕而易舉的逗樂一票女生，不過一旦對方上鉤，他們卻會選擇立刻收手，這是因為他們只想要玩一玩，不想真的跟對方談感情，失去單身的自由。

巨蟹男：

巨蟹男對身邊女生相當溫柔體貼，甚至習慣性跟人曖昧，不過若是真的有人對他告白，反而會把巨蟹男嚇跑，因為他們還沒有做好成為一個男朋友的準備，也不想對感情負責。

天蠍男：

天蠍男很會撩妹，總能讓小女生為他們芳心大動，加上性格較高冷，經常將異性迷得暈頭轉向，但他們一撩完妹子就會轉身走人，因為他們不想要為了一棵樹放棄整座森林。

射手男：

玩心重的射手男做事隨心所欲，面對感情同樣如此，一旦遇到感興趣的女生就會使出各種撩妹手段，一旦覺得無趣了就會直接消失匿跡，讓對方根本找不到他們的身影，卻沒有意識到這樣很傷人。