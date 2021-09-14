嘉義縣政府委託在地團體嘉義縣生態保育協會進行三棘鱟棲地調查及復育工作，近日傳來喜訊，已成功孵化600隻鱟寶寶，創下布袋鎮首次由成鱟自然產卵並大量孵化稚鱟的紀錄。

縣府2019年重啟調查布袋好美寮濕地稚鱟族群量及棲地現況，同年9、10月間共發現14隻稚鱟，是布袋睽違多年再次發現的稚鱟族群，今年4、5月更捕獲2對成鱟，在布袋新岑國小「小鱟中間育成及成鱟飼育場」培育，日前自然產卵並成功孵化600多隻稚鱟，令協會成員、志工雀躍不已。

嘉義縣長翁章梁今天下午由縣議員蔡瑋傑、布袋鎮長陳鳳梅陪同，到布袋鎮新岑國小「小鱟中間育成及成鱟飼育場」欣賞鱟復育的生命之美。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁今天下午由縣議員蔡瑋傑、布袋鎮長陳鳳梅陪同，到布袋鎮新岑國小「小鱟中間育成及成鱟飼育場」欣賞鱟復育的生命之美。

翁章梁表示，因鱟總是一對一對出現，又別稱夫妻魚，所以漁民捕獲到單隻都會放生，深怕拆散他們「夫妻倆」，近年因棲地被破壞，所以沒有好的環境讓他們生存，幸好嘉義縣有蘇銀添老師，對鱟的復育極為在行，在細心照料下，成功打破復育紀錄。

農業處指出，過去布袋常有三棘鱟出沒的紀錄，後因棲地破壞濫捕及海洋污染影響，生存面臨危機，目前國內能經常觀察到稚鱟的區域僅剩金門、澎湖地區，三棘鱟也在2019年被國際自然保育聯盟（IUCN）列入紅皮書的瀕危物種，能成功復育實屬不易，也代表嘉義縣及生態保育協會「保育、復育、教育」的成果。