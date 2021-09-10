農委會林務局嘉義林區管理處在玉井地區國有林班地進行疏伐規畫，採伐前進行環境監測作業時，發現該區有台灣穿山甲及洞穴，因此取消疏伐作業，除了保留完整穿山甲棲地外，更進一步執行科學化監測，希望透過科學化的分析，為淺山保育物種穿山甲規畫進一步的保育策略。

嘉義林管處表示，去年6月辦理玉井一處達伐期齡人工林疏伐規畫時，進行環境價值影響評估及動、植物調查，經紅外線照相機監測，發現有二級保育類野生動物台灣穿山甲在該區域活動，隨後啟動進一步調查，發現該處每公頃林地有高達40個以上穿山甲洞穴分布，可見該林班地是穿山甲相當重要的棲息地。

嘉義林管處於玉井林班地以紅外線照相機監測，拍攝到穿山甲活動情形。（嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

林管處除了取消該區域疏伐作業外，架設紅外線照相機長期進行穿山甲活動的科學監測，相關結果同時也請教各方面專家學者意見，5月間確認棲地狀況及洞穴調查結果後，啟動生態保育作業程序，邀請專家學者到現場勘查，8月決議採取迴避該區域，保留棲地維護現場動物生態。

林管處在原預計疏伐的區域內發現每公頃林地有高達40個以上穿山甲洞穴分布。（嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

林管處表示，穿山甲是林務局關注之22種瀕危野生動物之一，加上該處林地為林相完整的淺山環境，周圍皆被果園與聚落包圍，可做為淺山動物的庇護所，亦有機會形成保護區域之間的生態跳島，具有保留並規畫棲地串聯的價值。

林管處未來將把監測資料納入淺山生態系動物與棲地利用分析，規畫淺山地區的保育策略，希望能讓更多淺山物種在人類活動的周邊安心居住，落實里山精神。