藝人龍劭華這幾日正在高雄拍戲，投宿在高雄八五大樓裡的民宿，14日晚間驚傳在高雄八五大樓昏倒，救護人員趕抵時已經失去生命跡象，一路急救並送往阮綜合醫院急救，晚間8點9分不治，享壽68歲。對此，台南市長黃偉哲表示，「今年您還特地來台南拍攝戲劇，行銷府城文化，最後的身影，依然深烙人心」。

藝人龍劭華晚間過世，享壽68歲，圖為龍劭華今年於台南府城拍戲身影。(圖/翻攝自 黃偉哲臉書)

龍劭華無預警驚傳在高雄在八五大樓昏倒，送往阮綜合醫院急救無效，他原定星期五9月17日要和苗可麗、JR紀言愷公益線上記者會，消息傳出讓所有人不敢相信，公關目前也正請託青睞影視了解狀況中。

據了解，龍劭華近日於高雄拍戲，投宿於高雄八五大樓中的民宿，今日晚間劇組人員突然聯繫不上他，在業者協助下打開房門，才發現龍劭華已倒地無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍於晚間8時9分宣告不治。

警方指出，獲報後已緊急趕往現場，初步勘察現場判斷並無外力介入痕跡，門鎖未遭破壞、屋內無打鬥痕跡、身體也無明顯外傷。

對此，黃偉哲14日在臉書PO文哀悼，「今年，您還特地來台南拍攝戲劇，行銷府城文化；最後的身影，依然深烙人心」。