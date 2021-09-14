金鐘視帝龍劭華14日昏倒後送醫不治，享壽68歲，龍劭華參與演出許多國片，和他在《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《角頭-浪流連》中合作的鄭人碩看到新聞得知消息震驚得說不出話，他回憶拍《人面魚》時，龍劭華演他的父親，「我們兩人搭車一路從基隆聊到金山，龍哥跟我分享他的人生演藝路，連感情經驗都跟我分享」，鄭人碩從此認識這位親切的前輩，「他很照顧我，跑《角頭-浪流連》宣傳的時候，龍哥很隨和，跑場比我們年輕人都認真，而且怎麼走都不會喊累，很好相處，大家很喜歡他」。鄭人碩表示龍劭華跑宣傳活動體力很好，難以置信就這樣過世。

人在澳門拍戲的高捷，和龍劭華合作過《角頭－浪流連》，他表示得知消息震驚，高捷說：「健康真的很重要，保重身體團結抗疫，願龍哥可以在往生西方極樂世界離苦得樂，在那邊快樂的表演。」他嘆口氣說：「 人生無常，我少了一個牌搭子，少了一個可以抬槓的對象，我還記得我們在跑《角頭》宣傳的時候 知道他有在吃糖尿病的藥 說藥量有減少，看起來也沒有異樣，我們三不五時會到公司打個小麻將，只有我敢跟他抬槓。」

而電影《角頭-浪流連》監製張威縯得知龍劭華過世消息，難過表示：「上禮拜才說要約吃飯，我們員工其中一個是龍哥兒子的女朋友，所以我和龍哥感情特別好，他沒事都會來我這裡打打牌，他拍我的電影，幫我全省走透透，他從來沒有全省跑宣傳，頂多出席記者會了不起，我們感情不一樣。」他表示要趕快交代員工下去高雄看看能幫龍哥做些什麼事。

《角頭》五虎之一的吳震亞跟龍劭華除了合作《角頭-浪流連》還有《江湖無難事》，吳震亞哽咽說：「不敢相信，我們合作的時候滿好玩的，會常聯絡簡訊虧來虧去也會問好，就覺得 不知該說什麼，我們拍《江湖無難事》時就感受到龍哥很照顧我，很關心我，沒事就會東唸西唸，就像一個爸爸，嘮叨叮嚀我，讓我有被關心的感覺，真的不敢相信會發生這樣的事！。」